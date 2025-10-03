На Украине внезапно пропал мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко не появился на заседании Совета обороны города. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание планировалось провести сегодня, однако мероприятие пришлось перенести на понедельник. Ткаченко уточнил, что не смог найти градоначальника и добавил, что Кличко «не нашел времени».

Ранее СМИ писали, что мэр Киева ищет политических союзников для возможного противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отношения между двумя политиками остаются напряженными: Кличко не раз публично критиковал главу украинского государства за чрезмерную концентрацию власти в своих руках.

Ранее мэр Киева раскритиковал решение Зеленского о поправках в госбюджет Украины, назвав его действия ограблением.