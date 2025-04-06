В офисе Зеленского заявили, что президенту нужно идти на второй срок

Советник офиса президента Украины Подоляк: Зеленскому нужно идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский должен выставить свою кандидатуру на выборах. Такое заявление сделал советник его офиса Михаил Подоляк, чьи слова привело УНИАН.

По его мнению, Зеленский находится глубоко внутри конфликта и понимает, как из него выходить.

«Моя позиция остается неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — подчеркнул Подоляк.

Советник добавил, что украинский лидер доказал «свою эффективность во внешней политике». Зеленский якобы сумеет обеспечить консолидацию партнерской поддержки для восстановления государства после окончания боевых действий.

В начале апреля офис Зеленского начал подготовку к выборам. Сроки проведения голосования определят, исходя из степени уверенности команды действующего президента в победе.