«Подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают», — рассказал источник в офисе Зеленского.

Сроки проведения выборов будут определяться, прежде всего, исходя из степени уверенности команды Зеленского в своей победе.

Источник издания отметил, что наибольшую опасность для Зеленского в президентской гонке представляет Валерий Залужный. Сфабрикованные результаты социологических опросов, согласно которым Зеленский лидирует, а Залужный теряет доверие граждан, направлены в том числе и на экс-главнокомандующего ВСУ, чтобы лишить его желания участвовать в выборах.

Полномочия Зеленского как президента Украины истекли 20 мая прошлого года. Выборы главы государства, которые должны были пройти в 2024 году, отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. По словам Зеленского, проведение выборов в данный момент «несвоевременно».

Ранее The Economist писал, что администрация Зеленского готовится провести президентские выборы в этом году. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что организация выборов президента Украины и остановка огня не связаны между собой.