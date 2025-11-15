В офисе Зеленского назвали коррупцию неотъемлемой частью экономики

Так он прокомментировал скандал вокруг аудиозаписей бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким к Владимиру Зеленскому и подозревают в создании коррупционных схем вокруг «Энергоатома».

Подоляк отметил, что подобные ситуации возникают в демократических системах», а коррупция «к сожалению, является частью современной экономики». При этом он подчеркнул, что власть, по его словам, оперативно отреагировала на скандал — фигурантов уволили и ввели против них санкции.

Ранее журналисты китайского портала Sohu предположили, что администрация США может использовать коррупционный скандал на Украине для организации отстранения украинского президента Владимира Зеленского от власти.