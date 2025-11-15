В офисе Зеленского назвали коррупцию неотъемлемой частью экономики
Советник Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Его слова привело издание «Страна.ua».
Так он прокомментировал скандал вокруг аудиозаписей бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким к Владимиру Зеленскому и подозревают в создании коррупционных схем вокруг «Энергоатома».
Подоляк отметил, что подобные ситуации возникают в демократических системах», а коррупция «к сожалению, является частью современной экономики». При этом он подчеркнул, что власть, по его словам, оперативно отреагировала на скандал — фигурантов уволили и ввели против них санкции.
Ранее журналисты китайского портала Sohu предположили, что администрация США может использовать коррупционный скандал на Украине для организации отстранения украинского президента Владимира Зеленского от власти.