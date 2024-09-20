В Офисе президента Украины заявили о подготовке к выборам

В Офисе президента Украины сообщили о подготовке к выборам, которые пройдут впервые с июля 2019 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

По его словам, в Офисе президента Владимира Зеленского состоялось совещание с руководителями региональных отделов правящей партии «Слуга народа». В ходе встречи озвучили информацию о начале подготовки к предстоящему «избирательному процессу». О каких именно выборах идет речь, Гончаренко* не уточнил.

Последние выборы на Украине прошли в июле 2019 года, когда избирались депутаты Верховной рады.

В 2023 году в стране планировали проведение парламентских выборов, а в 2024 году — президентских. Оба голосования отменили из-за СВО.

Ранее Гончаренко* рассказал о скандале в Верховной раде. По его словам, фракция партии «Слуга народа» не разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в отставку премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.