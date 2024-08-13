Стало известно об интригах против Зеленского в Верховной раде

В Верховной раде назрел скандал. Фракция партии «Слуга народа» не позволила президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в отставку премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал об этом в своем Telegram-канале .

По его словам, Рада не заседала уже по меньшей мере три недели из-за того, что глава «Слуги народа» Давид Арахамия всеми силами пытался уберечь Шмыгаля от отставки. Гончаренко* сообщил, что еще в июле Зеленский решил назначить на этот пост министра экономики Юлию Свириденко, но не смог этого сделать из-за саботажа в Раде. Депутат объяснил, что президент попал в ловушку, ведь для реализации решения нужно провести сессию парламента.

«Депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание. <…> Фракция „Слуги народа“ решила пошантажировать Зеленского и его офис», — сказал депутат.

О возможной отставке Шмыгаля стало известно осенью 2023 года. Тогда его место прочили послу Украины в США Оксане Маркаровой.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.