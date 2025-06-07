В Одесской области сотрудник ТЦК погиб при взрыве автомобиля

В Одесской области подорвали автомобиль ТЦК, в котором сотрудник военкомата. Он погиб, сообщило издание УНИАН .

«В социальных сетях несколько человек написали, что погиб руководитель четвертого отдела Одесского ТЦК и СП полковник Олег Номеровский, хотя напрямую не пишут при каких обстоятельствах это произошло», — сказано в сообщении.

Издание также уточнило, что погибший на момент подрыва его автомобиля находился в отпуске. Он являлся исполняющим обязанности военкома.

По данным украинского издания «Общественное. Новости», ссылающегося на правоохранительные органы, погибший военком был сотрудником Березовского районного ТЦК. Полиция уже устанавливает обстоятельства произошедшего.

Прошлой осенью в Краматорске неизвестные взорвали машину начальника боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.