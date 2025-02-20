В Одесской области начали получать сообщения о вхождении в состав России

Жители Одессы стали массово получать СМС-сообщения о переходе города в юрисдикцию России. Об этом в своем Telegram-канале заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — говорилось в эсэмэсках.

По данным Рожина, причиной рассылки стали действия хакеров. Они атаковали интернет-провайдер «Ланет».

Ранее техдиректор IoT-направления МТС Николай Фомин рассказал, что хакеры начали взламывать умные устройства жильцов квартир по всему миру. Злоумышленники находят уязвимое место в программе, подбирают пароль, загружают в устройство вредоносное ПО и превращают его в элемент ботнета — сети управляемых устройств.

Чтобы повысить уровень безопасности при настройке умных устройств, рекомендуется подключать их к отдельной Wi-Fi-сети, отметил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.