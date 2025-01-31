Киберэксперт Вакулин: умные устройства лучше подключать к отдельной Wi-Fi-сети

Специалисты предупреждают об угрозе взлома умных устройств, используемых в домашних условиях. Хакеры ищут слабые места в этих устройствах, взламывают пароли и внедряют вредоносные программы. Эксперту по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал о возможных видах атак, признаках взлома и методах защиты от хакеров. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Существует два типа хакерских атак: незаметные и явные. В первом случае пользователи могут не замечать взлом, так как воздействие не приводит к очевидному ущербу. К примеру, если хакеру удается получить доступ к умной лампе, но он не включает ее ночью, это будет тихая атака, которую сложно обнаружить.

Если же устройство начинает демонстрировать странное поведение, возможно, оно было захвачено злоумышленником. В таком случае умный гаджет может давать сбои и функционировать неправильно. Однако подобные проблемы могут возникать не только из-за хакерской активности, но и вследствие неполадок в электропитании.

Для повышения уровня безопасности при настройке умных устройств рекомендуется подключать их к отдельной Wi-Fi-сети, работающей на частотах 2,4 или 5 ГГц, если такая возможность поддерживается роутером.

Важно также использовать уникальные пароли для каждой Wi-Fi-сети. Если смартфон и умные устройства подключены к одной сети или к разным сетям с одинаковым паролем, это облегчает управление ими.