В Одессе сотрудники ТЦК увезли семью с годовалым ребенком

Сотрудники ТЦК в Одессе увезли местную жительницу, ее мужа и годовалого ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Вечером 25 марта неизвестные в военной форме без предъявления документов и проверки применили силу к ее семье и насильно затащили их в автобус», — заявил собеседник журналистов.

Они сначала напали на мужа женщины со спины, применили газовый баллончик и затолкали его в автомобиль. После этого, как утверждала она сама, те же люди увезли и ее вместе с маленьким ребенком. Подробностей о дальнейшем местонахождении семьи источник не привел.

Ранее украинские власти вновь подняли тему мобилизации женщин. Объявив в розыск невоеннообязанную женщину в Харьковской области они, как оказалось, проверяли реакцию общественности.