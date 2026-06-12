В Одессе потребовали убрать портрет Виктора Цоя из Летнего театра
Городской совет Одессы призвал руководство Летнего театра убрать портрет культового российского музыканта Виктора Цоя. Об этом написал телеграм-канал «Политика страны».
Помимо портрета лидера группы «Кино», власти Одессы призвали удалить надписи на русском языке.
«Инициатива поступила на основании обращения главы организации „Деколонизация“», — отметили в сообщении.
На Украине в конце прошлого года изменили название Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского. Теперь учреждение называется Национальной академией Украины.
Активисты «Деколонизации» также рассказали, что украинские власти утвердили новые названия для районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Правительство не смутило тот факт, что данные территории уже давно являются российскими, поэтому «переименование» носит теоретический характер. В России тогда отреагировали на это фразой «в дурдоме все стабильно».