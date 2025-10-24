Робота-поломойщика хотели оштрафовать в Литве за русскую речь

В Вильнюсе в магазине Norfa робот для мытья пола предупреждал о себе покупателей на русском языке. Это стало поводом для жалобы в Государственную языковую инспекцию Литвы, сообщило Delfi.

Один из посетителей заснял на видео робота-уборщика, который произносил фразу: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу».

После этого покупатель обратился с жалобой в инспекцию по языку. После проверки представитель инспекции Арунас Дамбраускас заявил, что сеть Norfa не нарушила закон.

Он напомнил, что в Литве законом о государственном языке регулируются только публичные надписи, на голосовые или звуковые сообщения это не распространяется.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис заявил, что подрядчик установил на устройство русский язык. Эту неполадку уже устранили. Глава инспекции Аудрюс Валотка добавил, что закон не запрещает предупреждать об опасности на русском языке.

Ранее блогер Альгис Раманаускас возмутился из-за того, что жители Литвы слушают русские песни.