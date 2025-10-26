Пленный Янчук заявил, что сотрудники ТЦК силой мобилизовали его с кладбища

Сотрудники украинского ТЦК насильно мобилизовали мужчину прямо с территории кладбища, где он посещал могилы родственников. Об этом ТАСС рассказал сам сдавшийся в российский плен боец ВСУ Валерий Янчук.

После мобилизации его отправили в состав 60-й бригады на передовые позиции между населенными пунктами Зеленая Долина и Шандриголово в ДНР.

«Шел к родным до кладбища. Ехала полиция вместе с ТЦК, остановились и потребовали документы. У меня не было военного билета. Говорят: „Поехали, мы тебе сделаем“. И в итоге на следующий день я был в учебке», — рассказал пленный.

Янчук признался, что сдался в плен, потому что остался без еды. Бойцы ВС России отнеслись к нему снисходительно и оказали необходимую помощь.

«Хочу к семье, но дошла информация, что если вернусь — отправят „на ноль“. У меня одна дорога», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генштабу принять все меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ.