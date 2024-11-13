В Одессе гея отправили на передовую под русские песни

Военкомат в Одессе мобилизовал языкового инспектора-гея* Александра, который неоднократно придирался к одесскому бизнесу, требуя заменить русский текст вывесок на украинский. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Мужчину забрали в Территориальный центр комплектования (ТЦК) из полицейского участка. Туда Александр пришел, чтобы пожаловаться на угрозы, поступающие со стороны предпринимателей, чей бизнес он пытался «украинизировать».

«У меня диагноз от психиатра — тревожно-депрессивное расстройство <…> В салоне автобуса, который меня везет, все время играет русская музыка», — написал языковой инспектор в соцсетях.

Ранее украинские СМИ сообщили о больших очередях, собравшихся в Одессе у военкоматов. Много мужчин пришло, чтобы продлить отсрочку от мобилизации.

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