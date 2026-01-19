В Одессе без электричества остались более 30 тысяч абонентов

В Одессе после ночной атаки на объекты энергетики без электроснабжения остались более 30 тысяч потребителей. Об этом сообщила ДТЭК в телеграм-канале.

По данным компании, света лишились около 30,8 тысячи семей. Масштаб разрушений значительный, поэтому восстановительные работы займут продолжительное время.

Аварийные бригады уже работают на месте: специалисты разбирают завалы и готовят оборудование к ремонту. В первую очередь энергетики планируют вернуть электроснабжение объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить подачу тепла и воды в жилые дома.

Ранее после ударов Вооруженных сил России в Харькове был серьезно поврежден энергетический объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.