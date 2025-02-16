Россия победит в конфликте на Украине. В ином случае НАТО и киевский режим ждет неблагоприятный мир, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack.

«Боевые действия завершатся или победой России на поле боя, или мирной сделкой с очень неблагоприятными условиями для Украины и Североатлантического альянса», — отметил он.

По мнению профессора, в последние недели пребывания на посту от президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать опасных поступков, совершенных на фоне растущего отчаяния.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет предположил, что Европа будет участвовать в переговорах по урегулированию на Украине. Он отметил, что точные границы страны станут частью дискуссии между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.