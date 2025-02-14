США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине

Шеф Пентагона Хегсет допустил участие Европы в переговорах по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Польше.

По словам Хегсета, точная государственная границы Украины станет частью дискуссии между президентом США Дональдом Трампом, его российским коллегой Владимиром Путина и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Европа, возможно, примет участие в этих дискуссиях», — сказал он.

Шеф Пентагона подчеркнул, что намерен «привнести реализм в ожидания американских союзников».

«Я придерживаюсь позиции, которую мы заняли с первого дня пребывания в составе контактной группы по Украине относительно ее вступления в НАТО», — добавил Хегсет.

Ранее глава американского военного ведомства назвал нереалистичными планы Украины по возвращению к границам образца 2014 года, а также исключил принятие страны в состав НАТО. Позднее Трамп подтвердил, что заявления Хегсета полностью отражают позицию нынешней администрации Белого дома.