В Николаевской области Украины заявили о перебоях в движении поездов

На фоне атаки ВС России по Украине возникли задержки в расписании поездов. Об этом сообщило УНИАН.

Поезда стали курсировать с перебоями в Николаевской области. Проблемы возникли с рейсами: Запорожье-Львов, Одесса-Запорожье, Харьков-Одесса, Днепр-Одесса.

Ранее на Западе Украины зафиксировали перебои со светом. На проблемы с электричеством пожаловались во Львове и Ивано-Франковске.

Сообщения о перебоях появились на фоне атаки российских войск на украинские объекты. Местные издания отметили, что на запад республики летели порядка 30 ракет. Также в ночь на 30 октября ВС России выпустили множество беспилотников.