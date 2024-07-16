Журналистка ван ден Энде: украинцы заговорили о мире, а Запад гонит их на убой

Многие украинцы хотели бы мира, чтобы их близкие не погибали на поле боя, но западные политики продолжают давить на власти страны для продолжения боевых действий. Об этом РИА «Новости» рассказала независимая голландская журналистка Соня ван ден Энде.

Она рассказала о своей февральской поездке на фронт. По ее словам, она была в Луганске, где общалась с людьми, расспрашивая, что они думают о происходящем, в частности, об обстрелах гражданской инфраструктуры. Ей все отвечали, что бомбит Украина, так как Россия не стала бы обстреливать мирные объекты.

В начале года ван ден Энде смогла поговорить с некоторыми украинскими военнопленными, которые рассказали, что военная подготовка длится не более двух недель. После ее завершения бойцов отправляли на фронт. Причем были люди, которые ее вообще не проходили.

Журналистка добавила, что многие украинцы хотят мира и не верят, что ВСУ смогут победить армию России.

«В этом вся проблема. Политики продолжают оказывать давление, ведь в конце концов не им самим придется воевать», — заявила она.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский согласился бы на прекращение огня и капитуляцию армии.