В НАБУ рассказали о фигурантах дела о коррупции в энергетике

Абакумов: в деле о коррупции в энергетике фигурируют четыре украинских министра

Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов сообщил, что в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере установлено участие четырех министров кабинета министров страны. Он уточнил, что речь идет как о действующих, так и о бывших членах кабмина, сообщила «Украинская правда».

По словам Абакумова, следствие считает, что в организации преступной схемы участвовали два руководителя, однако он не стал уточнять, связан ли с делом предприниматель Тимур Миндич.

Десятого ноября НАБУ объявило о масштабной спецоперации в энергетическом секторе. Ведомство опубликовало фотографии сумок с крупными суммами иностранной валюты, изъятыми в ходе обысков. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, следственные действия прошли у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».

The New York Times со ссылкой на источники и материалы украинских СМИ сообщило, что обыски у украинского предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича стали ответом антикоррупционных органов на действия президента Украины Владимира Зеленского.