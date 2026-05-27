В МВД рассказали о рабстве в мошеннических колл-центрах на Украине

Первые мошеннические кол-центры, где в том числе держали людей в рабстве, появились на Украине, заявил статс-секретарь, замглавы МВД России Игорь Зубов. Об этом сообщил ТАСС .

Первые такие организации появились на Украине, они были нацелены на российских граждан. Позже расположились и в других странах, а заработанные мошенническим путем деньги отмываются и обращаются через западную финансовую-кредитную систему, рассказал Зубов в рамках Международного форума по безопасности.

По его словам, будущие сотрудники кол-центров приезжают в третьи страны, как легальные мигранты.

«Потом их воруют, перевозят в третью страну, используют как рабов, если они не работают, то их избивают, мучают или просто убивают. Это в наше время творится», — подчеркнул замглавы МВД.

