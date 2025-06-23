В МИД России назвали гарантию невступления Украины в НАТО

МИД: отмена решения в Бухаресте станет гарантией невступления Украины в НАТО

Одной из гарантий невступления Украины в НАТО для России станет отмена решения бухарестского саммита 2008 года. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

По его словам, российская сторона добивается железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс.

«Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке», — подчеркнул Грушко.

В рамках саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году обсуждались вопросы возможного членства Украины и Грузии. НАТО приветствовал стремление этих стран к вступлению в блок, но не дал им план действий.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что России необходимо получить гарантии разрыва Украины с НАТО.