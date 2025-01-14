Адекватность президента Украины Владимира Зеленского, который публично матерился при обсуждении конфликта, вызывает вопросы. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

«Просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991-го года», — отметил министр в рамках выступления перед журналистами по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

Зеленский использовал нецензурную лексику во время беседы с американским ученым и блогером Лексом Фридманом о президенте России Владимире Путине и роли Чеченской Республики в стране. Он также заявил, что российский лидер якобы не любит народы, входящие в состав федерации.

Журналист из США Кайл Беккер ранее сравнил Зеленского с американским президентом Джо Байденом из-за его примитивных ответов Фридману.