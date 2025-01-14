В МИД отреагировали на мат Зеленского во время интервью
Лавров назвал адекватность Зеленского отдельным вопросом
Адекватность президента Украины Владимира Зеленского, который публично матерился при обсуждении конфликта, вызывает вопросы. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.
«Просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991-го года», — отметил министр в рамках выступления перед журналистами по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.
Зеленский использовал нецензурную лексику во время беседы с американским ученым и блогером Лексом Фридманом о президенте России Владимире Путине и роли Чеченской Республики в стране. Он также заявил, что российский лидер якобы не любит народы, входящие в состав федерации.
Журналист из США Кайл Беккер ранее сравнил Зеленского с американским президентом Джо Байденом из-за его примитивных ответов Фридману.