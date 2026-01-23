В мэрию Киева пришли с обысками

Национальная полиция Украины пришла с обысками в департамент финансов Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили на официальном сайте украинской столицы.

Кроме того, обыски проходят на квартире главы департамента Владимира Репика.

По данным следствия, в 2020 году Киевский городской совет решил выпустить облигации внутренних местных займов, чем нанес ущерб городскому бюджету. В самой мэрии отрицают все обвинения.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бывшего главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, обвинив его в коррупции и контрабанде. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Дейнеко получил из Министерства обороны более 100 миллиардов гривен для закрытых военных закупок.