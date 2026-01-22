У экс-главы Госпогранслужбы Украины провели обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск у бывшего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко по делу о коррупции и контрабанде. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Обыск связан с делом о незаконной выгоде от контрабанды сигарет.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в Telegram-канале о причастности Дейнеко к контрабанде и коррупции.

«Просто напомню, что именно Дейнеко по команде [занимавшего в тот момент должность главы офиса Зеленского Андрея] Ермака было переброшено из Минобороны более 100 млрд гривен для закрытых военных закупок», — написал Железняк.

Госпогранслужба Украины пока не давала официальных комментариев.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского в присвоении 3,2 миллиона долларов. Ведомство не раскрыло имя. Однако, по информации украинского депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме.