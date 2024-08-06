В Крыму суд заочно приговорил мужчину к 18 годам за госизмену

В Крыму суд заочно вынес приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно данным суда, в феврале 2022 года подсудимый прошел обучение, вступил в спецподразделение ВСУ и принимал участие в боевых действиях против ВС России. Деятельность мужчины выявили сотрудники ФСБ России по Крыму и Севастополю.

За государственную измену суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на год и девять месяцев. Мужчина успел скрыться, полиция объявила его в международный розыск.

Ранее суд Лефортовский суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.