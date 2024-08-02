Бывшего вице-президента Газпромбанка заочно арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева

Фото: РИА «Новости»

В Москве выдали санкцию на арест бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Его заподозрили в госизмене и участии в террористической организации, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Меру пресечения бизнесмену избрал Лефортовский суд Москвы. Ходатайство просило заключить Волобуева* под стражу. Его заочно арестовали на два месяца с момента возвращения в Россию или задержания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК России «Госизмена» и части второй статьи 205.5 УК России «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Волобуева* объявили в международный розыск.

Этот же суд избрал меру пресечения вошедшему в список террористов и экстремистов адвокату Илье Новикову * по аналогичному обвинению. Его заочно арестовали на два месяца.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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