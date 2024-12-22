В Крыму раскрыли прошлое посла Украины в Турции Джелялова

«Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал ее послом в Турции», — сказал он.

Политолог отметил, что министерство принимающей стороны выдает агреман, то есть предварительное согласие на прием дипломата, и может отказать в выдаче документа, если имеется негативная информация о человеке. В турецком МИД не могут не понимать, насколько «токсична» фигура Джелялова для России и Крыма.

Галани считает, что назначение — это проявление неуважения со стороны украинского руководства к крымским татарам, проживающим в российском Крыму. Он прогнозирует дальнейшую эскалацию международных отношений, чем Киев давно занимается по согласованию с западными кураторами. Политолог пояснил, что активизируется антикрымский вектор.

В конце лета МИД России призвал турецкие власти не участвовать деструктивной политике западных стран по Украине.