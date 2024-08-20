МИД РФ призвал Турцию не участвовать в деструктивной политике Запада по Украине

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин во время встречи с турецким послом в Москве Танжу Билгичем призвал Турцию не поддерживать западную политику по Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«Озвучен призыв к Турецкой Республике отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада», — заявили в МИД.

Там сообщили о позиции России, которая считает недопустимым дальнейшее накачивание Украины оружием Запада, что ведет к эскалации конфликта.

Галузин и Билгич встретились по запросу турецкой стороны. Их диалог направили на подтверждение взаимного желания развивать конструктивные российско-турецкие отношения.

Ранее стало известно, что в Белом доме возмутились из-за новостей о продолжении торговли между Россией и Турцией. По данным газеты Berliner Zeitung, с февраля 2022 года турецкое правительство только увеличило торговый оборот между государствами.