В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в садике

На Украине в Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь находилась в детском саду. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец .

По его словам, 34-летний мужчина самостоятельно воспитывал ребенка. В момент, когда его забрали сотрудники военкомата, девочка была в садике и осталась без единственного взрослого рядом. Мужчина дважды обращался за отсрочкой от мобилизации, но оба раза получал отказ.

«В момент, когда его забрали, ребенок находился в детском саду — и фактически остался без единого взрослого рядом!» — заявил омбудсмен.

Сейчас девочка находится у директора детского сада, которая забрала ее к себе. Региональный представитель омбудсмена проводит проверку обстоятельств мобилизации и направил запросы в военкомат.

Ранее в Николаевской области военком избил ребенка-инвалида во время задержания его отца.