Песков: у Зеленского не получается напоминать Рэмбо

Президент Украины Владимир Зеленский хочет напоминать собой Рэмбо, но у него не получается. Об этом «Вестям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Зеленский] не напоминает [Рэмбо], он хочет, но не напоминает. Хочешь передать письмо — передай. Используешь мегафон — не называй это письмом», — объяснил Песков.

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал выступление президента на ПМЭФ. Российский лидер напомнил, что весь мир видел видео, как президент США Дональд Трамп «воспитывал» Зеленского за его неуместный дресс-код.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала письмо главы киевского режима Путину. Она отметила, что тон текста не соответствует поведению серьезного политика, который готов вести ответственный диалог.

Мендель подчеркивала, что такая агрессивная риторика только продлевает страдания людей и не помогает завершить конфликт.