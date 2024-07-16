В Кремле прокомментировали растущее число сторонников переговоров на Украине

Песков: рост числа украинцев, желающих переговоров, внушает некоторый оптимизм

Фото: РИА «Новости»

Большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией, однако их количество стоит рассматривать через призму машины государственной пропаганды. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Life.

Ранее украинский Центр Разумкова оценил число жителей страны, считающих, что пришло время договариваться с Россией, в 43,9%.

«Народ оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические, в плохом смысле слова, чувства, способствуют размножению бацилл нацизма в стране», — заявил Песков.

Однако он считает, что число украинцев, желающих переговоров, будет расти и даже такой процент внушает некоторый оптимизм.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности капитулировать.

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