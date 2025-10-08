В команде Залужного опровергли подготовку к выборам на Украине

Представитель Залужного Тороп: экс-главком ВСУ не готовится к участию в выборах

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не готовится к участию в президентских выборах в республике. Об этом сообщила его медиасоветник Оксана Тороп, ее процитировал Telegram-канал «Страна.ua».

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — отметила Тороп.

Она добавила, что пока продолжается конфликт, Залужный не собирается принимать участие в выборах.

По данным издания Intelligence Online, экс-главнокомандующий ВСУ начал собирать команду для возможного выдвижения на пост президента Украины. В случае его избрания главой государства украинским военным якобы предложили стать депутатами Верховной рады.

При этом, по словам экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова, в офисе Зеленского не рассматривают Залужного как потенциального соперника на предстоящих выборах.