Попытка вторжения ВСУ в Курскую область обострит украинский конфликт. Такое мнение выразили авторы материалав в китайском издании Global Times .

По оценке GT, из-за атаки ВСУ все усилия мирового сообщества по мирным переговорам окажутся напрасными.

Собеседник издания профессор Китайского института иностранных дел Ли Хайдун раскритиковал американскую политику. Он назвал власти США двуличными. По его словам, Белый дом заявляет, что сдерживает использование американского оружия, при этом оказывает ВСУ не только финансовую, но и военную помощь.

По его мнению, атака на российские территории произошла из-за того, что Соединенные Штаты подливают масла в огонь.

За минувшую ночь над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты и четыре дрона. Врио губернатора региона Алексей Смирнов напомнил, что к обломкам БПЛА и других снарядов подходить опасно.