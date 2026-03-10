В Кировограде жены пропавших бойцов ВСУ устроили митинг

В Кировограде прошел митинг жен и родственников тысячи украинских бойцов, которые числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Женщины вышли с баннерами, на которых были нанесены фотографии около тысячи солдат 57-й бригады. Большинство из них пропали без вести», — уточнил источник агентства.

Боевики 57-й бригады ВСУ в январе пытались держать позиции в Харьковской области без ротации из-за критической нехватки личного состава.

Ранее стало известно, что командование ВСУ из-за нехватки людей отправило под Харьков пограничников. В район Волчанских Хуторов перебросили 11-й отряд украинской погранслужбы.