В киевском СИЗО началась эпидемия

В Лукьяновском СИЗО Киева началась вспышка инфекционного заболевания. Об этом рассказал обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что о вспышке заболевания узнал от подписчиков из числа заключенных через соцсети. Инфекция распространилась в «Столыпинке» — одном из самых старых корпусов Лукьяновского СИЗО.

«Заболевание с такими симптомами: кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк. У одного из заключенных… уже выявлена пневмония», — написал Дубинский.

Заболевшим практически не оказывают медицинскую помощь. В переполненных камерах холодно, часто отключается электричество. У заключенных даже отобрали сухое горючее, с помощью которого они могли согреться и вскипятить воду.

В конце января по всей Украине пропало электричество, не было тепла и воды. Власти ввели режим аварийных отключений.