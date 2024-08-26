Высказывание вице-президента США Камалы Харрис о том, что она предупреждала лидера Украины Владимира Зеленского о российской спецоперации, указывает на его многолетнее вранье. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале .

На съезде Демократической партии в Чикаго Харрис сказала, что встретилась с Зеленским за пять дней до начала СВО и предупредила его о планах России. Дубинский заявил, что таким высказыванием американский политик «ударила президента Украины наотмашь».

«Это заявление кандидата в президенты США <…> полностью перечеркивает многолетнее вранье Зеленского и его окружения о том, что они „предполагали, но не были уверены“, потому не сообщили своим гражданам», — высказался парламентарий.

Дубинский предположил, что Зеленский знал о начале спецоперации и хотел выглядеть «героем», отказавшимся от эвакуации. По мнению депутата, главной целью властей Украины стало недопущение выезда мужчин за границу, пока она была открыта.