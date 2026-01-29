Киевлянам предложили рыть ямы и использовать кошачьи наполнители вместо туалетов

Власти Киева из-за проблем в ЖКХ и перебоев с энергоснабжением предложили жителям радикальные меры. Глава администрации Деснянского района Максим Бахматов заявил, что горожанам стоит быть готовыми рыть ямы и применять кошачьи наполнители, передал Sputnik .

«Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться! Ройте ямы во дворе, ходите в пакеты и кошачьи лотки. Боритесь!» — призвал Бахматов.

По его словам, в условиях кризиса важно оставаться и держаться, даже если на время придется забыть о привычном комфорте.

Отключения электроэнергии в украинской столице периодически приводят к сбоям в работе насосных станций и систем водоотведения. Это создает риск затопления подвалов и выхода из строя канализационной инфраструктуры в многоквартирных домах.

Ранее на Украине заявили, что Киев стал непригоден для нормальной жизни. В городе неделями нет ни света, ни отопления.