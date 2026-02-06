В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве. Это следует из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены в столице Украины прозвенели в в 06:11 по московскому времени.

Кроме того, тревожные сигналы прозвучали в части Киевской, Кировоградской, Ровненской, Полтавской, части Николаевской, Черкасской, Волынской, части Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Ранее находящийся на Украине корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что кризис в сфере ЖКХ после ударов ВС России приближает киевский режим к заключению мира с Москвой.Он отметил, что в стране сейчас тысячи квартир без света и отопления. Также в домах начались перебои с водоснабжением.

Такая ситуация создала печальное настроение у людей. Это не оставляет президенту Владимиру Зеленскому выбора. Ему придется согласится на мирное соглашение, считает немецкий журналист.