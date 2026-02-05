С Украины зазвучали тревожные голоса после ударов российских военных
Welt: плачевное состояние инфраструктуры на Украине толкает Зеленского к миру
Кризис в сфере ЖКХ после ударов российской армии приближает Киев к заключению мира с Москвой. Об этом в своем репортаже заявил находящийся на Украине корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
По его словам, на Украине сейчас тысячи холодных квартир, где не работают радиаторы и почти нет электричества. Кроме того, в домах постоянно возникают проблемы с водоснабжением».
«Такое положение создает печальное настроение среди людей, не исключая президента Украины Владимира Зеленского. Это подталкивает его к заключению мира», — заявил журналист.
Ранее Зеленский по итогам совещания, посвященного ситуации после последних повреждений энергетической инфраструктуры, заявил, что работу украинской переговорной группы скорректируют.