В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua».

«Взрывы в Киеве», — написали журналисты.

Мэр города Виталий Кличко за 15 минут до взрывов сообщил, что в столице Украины работает ПВО.

«На правом берегу города работает ПВО. Проследуйте в укрытия», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты воздушных тревог в настоящий момент сирены звучат в центральной и восточной частях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Накануне, 28 ноября, взрывы прогремели в Луцке и Ровно. Министр энергетики подтвердил экстренные отключения электричества по всей стране.