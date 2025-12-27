Мощный взрыв в центре Киева. Колеса разлетелись в разные стороны

В Киеве на конечной остановке взорвался пассажирский автобус

В Подольском районе Киева рядом с остановкой общественного транспорта прогремел мощный взрыв. О происшествии сообщили в управлении полиции украинской столицы.

ЧП произошло в пятницу, 26 декабря. Предварительно, взорвался один из автобусов. Он стоял на конечной станции в ожидании времени выхода на маршрут.

Взрыв раздался практически сразу после того, как водитель завел двигатель и тронулся с места. Мужчина остался жив, он не получил никаких ранений.

К месту происшествия местные власти перебросили подразделение взрывотехников. Здесь же развернули штаб экстренных служб: работают кинологи и следственно-оперативная группа.

Специалисты изучают обломки, чтобы определить причину детонации. Рассматриваются две основные версии: техническая неисправность систем автобуса или срабатывание взрывного устройства, оставленного в салоне.

В начале декабря мощный взрыв также прогремел в Дарницком районе Киева. Погиб человек, еще одного посекло осколками. Украинская пресса писала, что детонация произошла в момент, когда мимо подозрительного свертка проходили сотрудники местной Нацгвардии.

Это происшествие расследуют как теракт. Когда на место событий прибыли полицейские, раздался новый взрыв, еще двое правоохранителей получили ранения.

Сильные взрывы в Киеве слышали и 17 декабря.