Названные в честь Трампа кафе и пиццерию переименовали в Киеве

В центре столицы Украины решили переименовать два кафе, которые были названы в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета The Sun .

«Два кафе на Украине, названные в честь Дональда Трампа, в ярости сорвали свои вывески в знак протеста против президента США», — заявило издание.

Речь идет о кафе Trump Coffee Bar и пиццерии Trump Pizza Station, расположенных друг от друга на расстоянии примерно 1,6 километра. Заведения решили переименовать на фоне отказа американского лидера от поставок оружия и разведданных на нужды Вооруженных сил Украины.

«Здесь нет политики. Но сейчас не лучшее время для того, чтобы называться Трампом на Украине. <…> Трамп подпевает Путину», — сказал газете один из посетителей кафе.

Новое название пиццерии пока не объявлено. Однако на странице кофейни в Facebook* появилась информация о том, что она будет называться Frank Coffee Bar. Представители заведения заявили, что новое имя — «философия, которая им действительно близка».

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