Сотрудники территориального центра комплектования в Киеве силой вытащили водителя из автомобиля Tesla прямо на улице, после чего машина осталась брошенной с включенной аварийной сигнализацией. Кадры произошедшего распространились в украинских телеграм-каналах.

Как утверждают авторы публикации, представители ТЦК действовали совместно с полицией. Молодого человека вытащили из салона через окно, не позволив ему связаться с родственниками или знакомыми, чтобы те могли забрать автомобиль. По словам очевидцев, водитель не успел ни закрыть окна, ни должным образом припарковать машину.

В администрируемом паблике также отмечается, что инцидент произошел 30 декабря.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о гибели закарпатского венгра в результате принудительной мобилизации на Украине.