В Киеве не нашедший себе жену украинец разнес стулом приемную Минсоцполитики

Украинец разгромил приемную Минсоцполитики в Киеве, расстроившись из-за неудач в личной жизни и отсутствия помощи со стороны чиновников. Мужчину задержали и будут судить, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В конце сентября уроженец Волынской области зашел в приемную министерства и неожиданно начал бить стулом окна, опрокидывать офисную мебель и технику, сопровождая свои действия грубой руганью. Сотрудники и посетители выбежали на улицы и вызвали полицию, которая и задержала неадеквата.

Правоохранители выяснили, что мужчина на специальных учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, военную службу не проходил, официально не трудоустроен.

«Свою агрессию он объяснил жизненными невзгодами. Мол, длительное время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а, по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе», — уточнило надзорное ведомство.

Дело о хулиганстве уже направили в суд. Мужчине грозит наказание в виде штрафа или ограничение свободы до трех лет.

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