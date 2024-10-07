Юрист Данильченко заявила, что россияне чаще всего разводятся из-за насилия и денег

По словам адвоката Виктории Данильченко, основными причинами разводов в России являются конфликты, домашнее насилие и финансовые затруднения. Об этом сообщил NEWS.ru.
Она отметила, что также встречаются такие факторы, как неготовность к браку и потеря доверия и взаимного уважения. К распространенным причинам еще относятся измены и вмешательство родственников.
Некоторые пары признаются, что не были готовы к семейной жизни. При подаче иска о разводе в суд, как правило, указывается, что с определенного времени брачные отношения прекращены и общее хозяйство не ведется, добавила Данильченко.
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