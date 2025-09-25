Тело бывшего петербургского чиновника нашли под окнами отеля в Подмосковье

Бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова нашли мертвым в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, мужчина мог покончить с собой — он выпал с большой высоты. Тело чиновника обнаружили накануне под окнами отеля Sheraton рядом с аэропортом Шереметьево.

Федотов рассказывал родственниками, что летит из Петербурга в Волгоград, в Москве у него была пересадка. Он заселился в гостинцу на три дня. Правоохранители не нашли предсмертной записки.

Обстоятельства случившегося устанавливает подмосковный Следственный комитет.

Накануне в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге нашли мертвым бежавшего из здания суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна. Он проходил фигурантом по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму больше 4,2 миллиарда рублей.