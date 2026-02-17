Воздушная тревога разорвала небо Киева. Где еще воют сирены

В Киеве и 10 областях Украины началась воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги начали реветь в Киеве и 10 украинских областях. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Там сказано, что тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Также воздушная тревога началась в некоторых районах Житомирской и Николаевской областей. В столице Украины сирены прозвучали в 05:50 по московскому времени.

В ночь на 17 февраля две серии мощных взрывов прогремели в Одессе. До этого украинский президент Владимир Зеленский предупредил граждан, что ожидает сильных российских ударов в ближайшее время.

Кроме того, взрывы прозвучали в Кривом роге. По словам главы местной администрации Александра Вилкула, город атаковали не дроны, а баллистические ракеты.