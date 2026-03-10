В Киеве двое мужчин вручную снесли скульптуру Буратино

В Киеве двое мужчин вручную демонтировали скульптуру Буратино, установленную в Академгородке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мужчины долго расшатывали фигуру, пытаясь отломить ее от постамента.

На произошедшее также отреагировал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В телеграм-канале он с иронией назвал это сносом памятника последнему имперцу и заявил, что теперь будет дышаться легко и вольно.

В последние годы на Украине продолжается демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. Этот процесс активизировался после принятия в 2015 году закона о декоммунизации. В конце января 2026 года по распоряжению Министерства культуры страны уничтожили и выложенное на входе в Музей войны посвящение погибшим при освобождении столицы Украины солдатам.