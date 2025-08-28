В Киеве «человек Зеленского» подрался с чиновницей Кличко за трибуну

В Киеве бывший комик украинского Comedy Club Максим Бахматов подрался с заместителем мэра города Виталия Кличко Анной Старостенко за трибуну. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

На кадрах видно, что Старостенко вышла к трибуне и хотела взять микрофон, но Бахматов подбежал и оттолкнул ее в сторону. Он выхватил у нее микрофон, не дав сказать и слова, продолжая толкать.

«Вы напали на человека президента. Выведите ее или садитесь и слушайте молча, пока я не закончу, это не ваша презентация», — заявил он женщине.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бахматова главой Деснянской районной администрации в мае. Старостенко же была избрана в этом районе. Она пришла на отчет Бахматова и попыталась что-то сказать. После потасовки у трибуны чиновники обвинили друг друга в нападении.

Издание напомнило, что офис президента сейчас конфликтует с Кличко, в команде которого и работает Старостенко.

В июле депутат Верховной рады Анна Скороход допустила возбуждение уголовного дела против Виталия Кличко. В последние годы неоднократно вспыхивали конфликты между представителями киевского режима и мэром Киева.